Karabük'te 3 ayda çeşitli suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı
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Karabük'te 3 ayda çeşitli suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı

Karabük'te 3 ayda çeşitli suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te yılın ilk 3 ayında yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı.

Karabük'te yılın ilk 3 ayında yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılın ilk 3 ayında yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde hırsızlık, yağma, özel belgede sahtecilik, tehdit ve çeşitli suçlardan aranan 109 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Jandarma trafik timlerince de 51 bin 208 araç sorgusunun yapıldığı aktarılan açıklamada, "1411 kişiye toplam 946 bin 783 lira para cezası kesilmiş olup 400 araç trafikten men edilerek, 28 şahsın sürücü belgesine el konulmuştur. İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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