Karabük'te 28 litre sahte içki ele geçirildi
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Karabük'te 28 litre sahte içki ele geçirildi

24.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:32
Karabük'te 28 litre sahte içki ele geçirildi

Karabük'te 28 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te 28 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 28 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli T.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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