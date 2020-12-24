Karabük'te 27 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi
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Karabük'te 27 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi

24.12.2020 22:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:56
Karabük'te 27 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Karabük'te 27 litre gümrük kaçağı içki ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te 27 litre gümrük kaçağı içki ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni yıl dolayısıyla sahte ve kaçak içki üretimine karşı çalışma başlattı.

İstihbarat sonucunda bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 27 litre gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli S.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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