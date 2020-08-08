Karabük'te 25 dönümlük tarım arazisi yandı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 25 dönümlük tarım arazisi yandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 25 dönümlük tarım arazisi yandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesine bağlı Yeşiller köyü Cumaderesi Mahallesi'nde 25 dönümlük ekili arazide henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - KARABÜK

Kaynak: İHA