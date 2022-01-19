KARABÜK'TE 249 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Haberler
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KARABÜK'TE 249 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te kar yağışı nedeniyle 249 köy yolu ulaşıma kapandı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te kar yağışı nedeniyle 249 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santime ulaştı.

Karabük'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karabük merkezde 33, Eflani'de 52, Eskipazar'da 43, Ovacık'ta 41, Safranbolu'da 52, Yenice'de 28 olmak üzere toplam 249 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük yaşayan bazı sürücüler zincir takmaya çalıştı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

KARABÜK'TE 249 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

KARABÜK'TE 249 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

KARABÜK'TE 249 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Safranbolu, Eskipazar, Karabük, kar, Güncel, Haber

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