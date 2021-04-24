Karabük'te 23 Nisan kutlamaları lazer ışık gösterileri sona erdi
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Karabük'te 23 Nisan kutlamaları lazer ışık gösterileri sona erdi

Karabük'te 23 Nisan kutlamaları lazer ışık gösterileri sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yılı kutlamaları ışık gösterileri sona erdi.

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yılı kutlamaları ışık gösterileri sona erdi.

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gündüz çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar kapsamında dün akşam ki ışık gösterileri ile sona erdi.

Karabük Valiliği tarafından Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesi binasına ve kentin çeşitli noktalarına lazer ışıklarıyla Türk bayrağı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası, portresi ve silueti ile 23 Nisan yazısı yansıtıldı.

Havai fişek gösterisinin ardından etkinlik sona erdi. - KARABÜK

Karabük'te 23 Nisan kutlamaları lazer ışık gösterileri sona erdi
Karabük'te 23 Nisan kutlamaları lazer ışık gösterileri sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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