Karabük'te 224 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Karabük'te 224 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Karabük'te 224 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 224 köy yolu ulaşıma kapandı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 224 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun karın etkisiyle Yenice'de 24, merkezde 28, Ovacık'ta 32, Eskipazar'da 40, Eflani'de 52 ve Safranbolu ilçesinde 48 olmak üzere 224 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

Safranbolu, Eskipazar, Karabük, kar, Güncel, Haber

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