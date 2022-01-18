Karabük'te 224 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 224 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun karın etkisiyle Yenice'de 24, merkezde 28, Ovacık'ta 32, Eskipazar'da 40, Eflani'de 52 ve Safranbolu ilçesinde 48 olmak üzere 224 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.