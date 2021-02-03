Karabük'te 21 günde 7 bin 346 doz Kovid-19 aşısı uygulandı

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sağlık, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar, buradaki personel ile 85 yaş ve üstü vatandaşlara 21 günde 7 bin 346 doz CoronaVac aşısının uygulandığı belirtildi.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sağlık, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar, buradaki personel ile 85 yaş ve üstü vatandaşlara 21 günde 7 bin 346 doz CoronaVac aşısının uygulandığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, yaptığı açıklamada, ilk etapta Karabük'e 4 bin 680 doz, daha sonra da 2 bin 602 ve bin 400 olmak üzere toplamda 8 bin 682 doz aşının geldiğini söyledi.

Bu aşıları hiç bekletmeden uygulamaya başladıklarını aktaran Sarı, "Bu aşıların 7 bin 346 dozu uygulanmıştır. İl etapta sağlık çalışanları aşılanmış, ardından da bakımevi ve huzurevinde kalan vatandaşlarımız ile burada çalışan personel aşı olmuştur. Bu grubun ardından önce 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, ardından da 85 yaş ve üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı olmaya başlamışlardır. Evde aşı uygulamasında, aşı yapacak sağlık personelimizle birlikte anestezi teknisyenlerimiz veya ambulans ekiplerimiz görevlendirilerek vatandaşlarımız aşıdan sonra yarım saat gözlem altında tutulmakta ve herhangi bir yan etki olmadığından emin olunduktan sonra ekipler evden ayrılmaktadır." diye konuştu.

"Randevusuz aşı yapılmasına müsaade edilmemektedir"

85 yaş ve üzeri vatandaşların evde aşılanmasına gidildiğinde aynı evde ikamet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılandığına vurgu yapan Sarı, şöyle devam etti:

"İlerleyen süreçte aşılanabilecek yaş grupları önce 80 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş, ardından da 75 yaş ve üzeri de aşılanmaya başlanmıştır. Aşılar, MHRS'nin internet sitesi üzerinden, e-nabızdan veya alo 182'den alınan randevu sonrası yapılmaktadır. Bakanlığımız tarafından kurulan sistem randevusuz aşı yapılmasına müsaade etmemektedir. Şu anda 75 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımızın aşılanmasına devam edilmektedir. Ülkemize son gelen 6,5+3,5 milyon, toplam 10 milyon doz aşının kullanım onayı çıktıktan ve illere dağılımı yapıldıktan sonra aşılama faaliyetlerimizin daha da hız kazanacağına inanıyoruz."

Sarı, salgının başından bu yana canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının aşılama faaliyetlerinde de ellerinden gelen gayreti gösterdiğini ve her türlü övgüyü hak ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler