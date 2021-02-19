Karabük'te 21 bin 229 doz Kovid-19 aşısı uygulandı
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Karabük'te 21 bin 229 doz Kovid-19 aşısı uygulandı

19.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:46
Karabük'te 21 bin 229 doz Kovid-19 aşısı uygulandı

Karabük Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 21 bin 229 doz aşı uygulandığını bildirdi.

Karabük Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 21 bin 229 doz aşı uygulandığını bildirdi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karabük'e şu ana kadar ulaşan aşı sayısının 29 bin 322 olduğunu belirtti.

Hafta içi günlük 2 bin dozun üzerinde olmak üzere il genelinde 21 bin 229 doz aşı uygulandığını kaydeden Sarı, "Hafta sonları da hastanelerimizde oluşturulan aşı odalarında uygulamaya ara vermeden devam ediyoruz. Aşı stoklarımız azaldıkça Bakanlığımız tarafından lojistik destek sağlanmakta ve aşı tedarikinde sorun yaşanmamaktadır. Bizlere düşen görev; aşı sıramız geldiğinde vakit kaybetmeden randevu alarak aşımızı olmaktır. Sağlık ekiplerimiz 85 yaş üzeri vatandaşlarımıza, aşı sırası gelen evde sağlık hastalarına ve engelli vatandaşlarımıza ikametlerinde aşı uygulamasına devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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