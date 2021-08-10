Karabük'te 2021 yılı asfalt sezonu başladı
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Karabük'te 2021 yılı asfalt sezonu başladı

Karabük'te 2021 yılı asfalt sezonu başladı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te 2021 yılı asfalt sezonu başladı.

Karabük'te 2021 yılı asfalt sezonu başladı.

Safranbolu Yukarı Çiftlik köyü yolunda Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile il protokolünün katılımıyla tören düzenlendi.

İl Özel İdaresi, altyapısı ve yolu hazır olan köylerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Vali Gürel ve milletvekilleri, 2,5 kilometrelik Safranbolu Yukarı Çiftlik köy yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'dan bilgiler alan Gürel ve milletvekilleri, görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Gürel, burada yaptığı açıklamada, her sene 100 kilometre sıcak asfalt hedeflerinin olduğunu ve hedefin gerçekleştiğini söyledi.

Bu sene de yaklaşık 100 kilometrelik asfaltı Karabük'e kazandıracaklarını belirten Gürel, "Şehirde hangi hizmetler varsa köylerimizde de bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için milletvekillerimizle birlikte ilgili bakanlıklarımızdan kaynaklar sağlıyoruz, İl Özel İdaremizin imkanlarını artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Asfalt sezonu açılışına Vali Gürel ve milletvekillerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, kurum müdürleri, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Yukarı Çiftlik köyü sakinleri katıldı.

Karabük'te 2021 yılı asfalt sezonu başladı
Karabük'te 2021 yılı asfalt sezonu başladı
Karabük'te 2021 yılı asfalt sezonu başladı
Karabük'te 2021 yılı asfalt sezonu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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