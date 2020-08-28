Karabük'te 20 yaşındaki genç derede ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabük'te 20 yaşındaki genç derede ölü bulundu

Karabük'te 20 yaşındaki genç derede ölü bulundu KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Muhammed Benlioğlu (20) derede ölü bulundu.

Karabük'te 20 yaşındaki genç derede ölü bulundu
28.08.2020 01:05 | Son Güncelleme: 28.08.2020 01:05

Karabük'te 20 yaşındaki genç derede ölü bulundu
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Muhammed Benlioğlu (20) derede ölü bulundu.
Safranbolu ilçesine bağlı Karıt Köyü mevkiinde bulunan Araç deresinde saat 23.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bu kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede cesedin Muhammed Benlioğlu ait olduğu tespit edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Benlioğlu'nun cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi 3. Sayfa
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı Spor
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Güncel
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi Dünya
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
El freni inik unutulan araç denize uçtu 3. Sayfa
El freni inik unutulan araç denize uçtu
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
NBA oyuncuları, play-off maçlarına devam etme kararı aldı
NBA oyuncuları, play-off maçlarına devam etme kararı aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Fatih Dönmez Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Onur Saylak Halit Ergenç Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Jose Sosa Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül
Daha Fazla Tv Anne Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Karabük'te 20 yaşındaki genç derede ölü bulundu - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 01:09:20. #1.15#
title