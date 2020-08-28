Karabük'te 20 yaşındaki genç derede ölü bulundu
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Karabük'te 20 yaşındaki genç derede ölü bulundu

Karabük'te 20 yaşındaki genç derede ölü bulunduKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Muhammed Benlioğlu (20) derede ölü bulundu.

28.08.2020 00:28 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:32

Karabük'te 20 yaşındaki genç derede ölü bulundu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Muhammed Benlioğlu (20) derede ölü bulundu.

Safranbolu ilçesine bağlı Karıt Köyü mevkiinde bulunan Araç deresinde saat 23.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bu kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede cesedin Muhammed Benlioğlu ait olduğu tespit edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Benlioğlu'nun cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Karabük'te 20 yaşındaki genç derede ölü bulundu

Kaynak: DHA

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