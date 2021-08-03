Karabük'te 20 metreden kanyona düşen genç yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te 20 metreden kanyona düşen genç yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te arkadaşıyla uçurumun kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek kanyona düşen genç yaralandı.

Karabük'te arkadaşıyla uçurumun kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek kanyona düşen genç yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Karabük-Safranbolu bağlantı köprü mevkiinde meydana geldi. Enis Ergün (15) isimli genç arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten kanyona düştü. Ergün'ün düştüğünü gören arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kanyona inmekte zorlanan ekipler bir süre sonra yaralı gence ulaştı. Sedyeye alınan genç ekipler tarafından metrelerce yürüyerek ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ergün ile birlikte kanyon kenarında oturan arkadaşı Semih Alay, içecek içtikleri sırada arkadaşının dengesini kaybedip düştüğünü ifade etti.

Taşa oturduklarını ve ayaklarının boşluğa geldiğini belirten Alay, "Oradan sırt üstü kaydı ve yuvarlanarak aşağı düştü. Ambulansı aradım sonra polisler geldi" diye konuştu. - KARABÜK

Karabük'te 20 metreden kanyona düşen genç yaralandı
Karabük'te 20 metreden kanyona düşen genç yaralandı
Karabük'te 20 metreden kanyona düşen genç yaralandı
Karabük'te 20 metreden kanyona düşen genç yaralandı
Karabük'te 20 metreden kanyona düşen genç yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Şeyma Subaşı Çağatay Akman
Spor Muslera Eda Erdem Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te 20 metreden kanyona düşen genç yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 22:23:59. #1.16#

title