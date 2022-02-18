Karabük'te 20 gram uyuşturucu madde yakalandı - Haberler
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Karabük'te 20 gram uyuşturucu madde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te 20 gram uyuşturucu madde yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilçe merkezinde yürütülen istihbari çalışma neticesinde S.G (38) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

S.G gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Safranbolu, Uyuşturucu, Karabük, 3. Sayfa, Haberler

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