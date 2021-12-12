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Karabük'te 2 samanlık yandı

Karabük'te 2 samanlık yandı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bedil köyünde İsmet Biçer'e ait samanlıkta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bitişikteki Kadir Yıldız'a ait samanlık ve müştemilatına da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da olay yerinde inceleme yaptı.

Karabük'te 2 samanlık yandı

Karabük'te 2 samanlık yandı

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AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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