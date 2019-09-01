01.09.2019 18:44

Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

KARABÜK'te, çarpıştıktan sonra savrulan otomobillerden biri çay yatağına uçarken diğeri ise asfalt aracına çarptı. Kazada 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük ? Zonguldak yolu Soğuksu Mahallesi Çayan Köprü mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden M.A(54), idaresindeki 78 AV 819 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E. A(27), idaresindeki 78 DC 687 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri Filyos Çayı yatağına uçtu. Otomobilin suya gömülmesini ise ağaçlar önledi. Ters dönen otomobil ile savrularak yol kenarında park halinde bulunan Belediyenin asfalt aracına çarptıktan sonra durabilen otomobilde 2'si çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA