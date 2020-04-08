Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındı
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Koronavirüs, Safranbolu, Güncel

Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bağcıağız köyünün Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyünün Sarıoğlu Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının artması üzerine mahalleler karantinaya alındı.

08.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:58
Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bağcıağız köyünün Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyünün Sarıoğlu Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının artması üzerine mahalleler karantinaya alındı.

Safranbolu'ya bağlı Bağcıağız köyünün Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyünün Sarıoğlu Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarında önlem alırken, karantinanın 14 gün süreceği bildirildi. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:  "Safranbolu ilçesine bağlı Bağcıağız Köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallelerinde Covid-19 vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Nisan saat 18.00'dan 22 Nisan saat 24.00'a kadar 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır." 

 


Kaynak: DHA

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