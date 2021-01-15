Karabük'te 2 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı
15.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:04
Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı kırsal kesimde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, M.İ. (43) ve A.K'yi (42) kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladığı operasyonda, kaçak kazıda kullanılan kazma, kürek ve branda ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu