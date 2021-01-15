Karabük'te 2 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı kırsal kesimde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, M.İ. (43) ve A.K'yi (42) kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladığı operasyonda, kaçak kazıda kullanılan kazma, kürek ve branda ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu