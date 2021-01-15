Karabük'te 2 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karabük'te 2 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

15.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:04
Karabük'te 2 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı kırsal kesimde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, M.İ. (43) ve A.K'yi (42) kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladığı operasyonda, kaçak kazıda kullanılan kazma, kürek ve branda ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Fikri Sağlar Süleyman Soylu
Magazin Hadise İrem Derici Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim İsmail Kartal Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Ankara Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te 2 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 16:06:30. #1.14#
title