Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı - Haberler

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Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te yağan yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 2 kişi evlerinde mahsur kaldı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te yağan yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 2 kişi evlerinde mahsur kaldı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yağışın ardından Ahmet Altınkaya'ya ait evin girişi ve sokağa çıkan merdivenler yolun kenarındaki toprağın kayması sonucu kapandı. Meydana gelen heyelan nedeniyle evde mahsur kalan Ahmet ve halası Esin Altınkaya penceren çıkıp bahçe çitini yıktıktan sonra yola çıkabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede AFAD ekibi evin tahliye edilmesine karar verirken, elektrik ve doğalgaz da kesildi. - KARABÜK

Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı

Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı

Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı

Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı

Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı

Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı

Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı

Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı

Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Toprak Kayması, Karabük, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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