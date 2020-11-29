Karabük'te 2. kattan düşen bebek yaralandı

Karabük'te apartmanın 2. katındaki pencereden düşen bebek hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te apartmanın 2. katındaki pencereden düşen bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında ailesiyle yaşayan 16 aylık Görkem Geniş, dengesini kaybederek mutfak penceresinden toprak zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu