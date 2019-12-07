Karabük'te 2 katlı ev yandı
Karabük'te 2 katlı ev yandıKARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu.
Karabük'te 2 katlı ev yandı
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu.
Saat 12.00 sıralarında, Yenice Gökbel Köyü'nde Şükrü İncebacak'a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.