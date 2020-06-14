Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sanayi sitesindeki iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
14.06.2020 04:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 04:50

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sanayi sitesindeki iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ali Çelik'e ait oto tamirhanesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki Mert Can Akgül'e ait iş yerine sıçradı.

Yangını fark eden iş yeri sahipleri, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Tamirhanelerdeki araçlar polis ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Öte yandan, iş yerlerinin çatılarında dükkan sahiplerine ait kuş ve kedileri çıkarmak için vatandaşlar seferber oldu.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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