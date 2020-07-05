Karabük'te 2 ev, samanlık ve traktör yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabük'te 2 ev, samanlık ve traktör yandı

Karabük'te 2 ev, samanlık ve traktör yandıKARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 2 katlı eve sıçradı.

05.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 06.07.2020 00:01

Karabük'te 2 ev, samanlık ve traktör yandı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 2 katlı eve sıçradı. Yangında, 2 ev, 1 samanlık, 1 traktör, tarım araçları yanarken, kümeste bulunan tavuk ve güvercinler öldü.

Akşam saatlerinde, Eskipazar'a bağlı Şevkiler Köyü Demirciler Mahallesi'nde Osman Göktaş'a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler Önder Akbaş'a ait 2 katlı eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelerek yangına müdahale etti. Uzun uğraşanların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ev, 1 samanlık, 1 traktör ve tarım araçları kullanılmaz hale geldi. Yangının çıktığı evi bahçesinde bulunan kümeslerdeki tavuk ve güvercinler de öldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te 2 ev, samanlık ve traktör yandı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene Haber
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın Haber
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı Haber
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi Haber
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti Haber
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını 'Çankırı'dan örnek geldi' notuyla paylaştı
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" notuyla paylaştı
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Düğün Bakan Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Karabük'te 2 ev, samanlık ve traktör yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 00:16:09. #1.14#
title