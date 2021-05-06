Karabük'te 2 daireye kumar operasyonu: 14 kişiye 29 bin 968 TL ceza
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Karabük'te 2 daireye kumar operasyonu: 14 kişiye 29 bin 968 TL ceza

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te 2 daireye kumar operasyonu: 14 kişiye 29 bin 968 TL ceza Karabük'te iki ayrı dairede yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan biri bayan 14 kişiye 29 bin 968 TL para cezası kesildi.

Karabük'te 2 daireye kumar operasyonu: 14 kişiye 29 bin 968 TL ceza

KARABÜK - Karabük'te iki ayrı dairede yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan biri bayan 14 kişiye 29 bin 968 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde iki ayrı dairenin kumar oynanması için özel olarak hazırlandığını tespit etti. Farklı saatlerde iki daireye düzenlenen operasyonda 13 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Düzenlenen operasyonda bahse konu dairelerde kumar materyallerine, 390 TL ve bir şahsın üzerinden çıkan uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyon kapsamında 2 şahıs hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye bin 336'şar TL olmak üzere toplamda 17 bin 368 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan 13 şahıs ve dairede kumar oynadığına dair tespit yapılamayan 1 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 900'er TL olmak üzere 12 bin 600 TL para cezası kesildi.

Karabük'te 2 daireye kumar operasyonu: 14 kişiye 29 bin 968 TL ceza
Karabük'te 2 daireye kumar operasyonu: 14 kişiye 29 bin 968 TL ceza
Karabük'te 2 daireye kumar operasyonu: 14 kişiye 29 bin 968 TL ceza
Karabük'te 2 daireye kumar operasyonu: 14 kişiye 29 bin 968 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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