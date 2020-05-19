Karabük'te 19 Mayıs kutlandı Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeye uyularak gerçekleşen törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Şube Müdürleri katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA