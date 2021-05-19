KARABÜK'TE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI

KARABÜK'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

KARABÜK'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Karabük'te kutlamalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına yapılan yürüyüş ile başladı. Öğrenciler, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla yürüdü. Yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Atatürk anıtına çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin halk oyunları ve jimnastik gösterisi ilgiyle izlendi. Gösterilerin ardından ?Bayrak? şiiri okundu. İl genelinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı