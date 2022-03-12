Karabük'te 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkisiyle Ovacık'ta 7, Yenice'de ise 11 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Orhan Kuzu - Güncel