Karabük'te 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

AA - Orhan Kuzu - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkisiyle Ovacık'ta 7, Yenice'de ise 11 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title