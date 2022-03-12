Karabük'te 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

KARABÜK (AA) - Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkisiyle Ovacık'ta 7, Yenice'de ise 11 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.