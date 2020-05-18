Karabük'te 1769 çocuk adına 1 milyon 720 bin lira destek ödemesi yapıldı
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Karabük'te 1769 çocuk adına 1 milyon 720 bin lira destek ödemesi yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında mart, nisan ve mayıs aylarında 1769 çocuk adına 1 milyon 720 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Karabük'te 1769 çocuk adına 1 milyon 720 bin lira destek ödemesi yapıldı
18.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:08

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında mart, nisan ve mayıs aylarında 1769 çocuk adına 1 milyon 720 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Sökmen, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yatılı olarak hizmet veren kuruluşlarda çok hızlı kararlar alarak salgının kuruluşlarda görülmesini engellemeye çalıştıklarını ve bugüne kadar hiçbir kuruluşta pozitif bir vakaya rastlanılmadığını belirtti.

Pandemi süreci başlayınca huzurevi, çocuk evleri siteleri, çocuk evleri ile özel bakım merkezlerine 15 Şubat itibarıyla ziyaretçi yasağı koyduklarını hatırlatan Sökmen, salgının

yayılma göstermesi üzerine tüm kuruluşlara 16 Mart itibarıyla giriş-çıkış yasağı

koyup özellikle 110 yaşlının yaşadığı huzurevinde 14 günlük vardiya sistemine geçtiklerini ifade etti.

Sökmen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında mart ayında 539 çocuk adına, 505 bin 354 lira, nisan ayında 570 çocuk adına 545 bin 39 lira, mayıs ayında ise 660 çocuk adına 669 bin 893 lira olmak üzere 3 ayda toplam 1769 çocuk adına bir milyon 720 bin lira SED hizmeti ödemesi yapıldı."

Evde engelli ve yaşlısına bakanlara verilen Evde Bakım Yardımı kapsamında mart ayında bin 361 engelli adına 1 milyon 972 bin 359 lira, nisan ayında ise bin 393 engelli adına 2 milyon 18 bin 368 lira olmak üzere 2 ayda toplam 2 bin 754 engelli adına 3 milyon 990 bin 727 lira Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştirildiğini kaydeden Sökmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mart ayından bu yana Evde Bakım Yardımı için başvuru yapan ailelerin şartları hizmet modeline uygun olduğu takdirde, sosyal inceleme gerçekleştirilmeksizin başvuruları onaylanarak hizmet verilmeye devam edildi. Mart ayından bu yana 340 doğum başvurusu için birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, 3 ve daha sonraki sayıda çocuk sahibi olanlar için

600 lira tek seferlik yardımlar yapıldı. Ayrıca bu süreçte 59 vatandaşın engelli kimlik kartı talebi değerlendirilerek hizmet verildi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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