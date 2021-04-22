Karabük'te 167 proje için 364 milyon 513 bin TL ödenek ayrıldı
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Karabük'te 167 proje için 364 milyon 513 bin TL ödenek ayrıldı

Karabük'te 167 proje için 364 milyon 513 bin TL ödenek ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük Valisi Fuat Gürel, düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 2021 yılında kentte yürütülen 167 proje için bu yıl ki ödeneğin 364 milyon 513 bin TL olduğunu açıkladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 2021 yılında kentte yürütülen 167 proje için bu yıl ki ödeneğin 364 milyon 513 bin TL olduğunu açıkladı.

Covit-19 salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarında başarıyla sürdürülebilmesi ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla düzenlenen Koordinasyon Kurulu Toplantısı VKS aracılığıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, toplantının ana gündem maddesinin, 2021 yılının 1.döneminde kentte gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak olduğunu ifade etti.

Gürel, bu kapsamda Karabük'te, 2021 yılında ulaştırma sektöründe 18, eğitim sektöründe 43, kültür-turizm sektöründe 8, tarım sektöründe 58, enerji sektöründe 4, sağlık sektöründe 8, diğer kamusal hizmetleri sektöründe 28 olmak üzere toplam 167 proje ve iş yürütüldüğünü belirterek, "Yürütülen 167 proje ve işin toplam tutarı 3 milyar 742 milyon 381 bin TL olup, bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 282 milyon 260 bin TL harcanmıştır. Projelerin 2021 yılı ödenekleri ise 364 milyon 513 bin TL'dir. 2021 yılında yürütülen 167 adet proje için dönem sonu itibariyle 39 milyon 417 bin TL harcama yapılmıştır" diye konuştu.

Toplantıda yatırımcı bölge müdürleri ile kurum müdürleri söz alarak video konferans sistemiyle 2021 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptılar.

Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri VKS üzerinden katıldı. - KARABÜK

Karabük'te 167 proje için 364 milyon 513 bin TL ödenek ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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