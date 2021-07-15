Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
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Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde birlik, beraberlik ve huzur içinde meydanlarda buluşmanın gurur ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Aziz milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla hain ve sinsi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emellerine karşı istiklal ve istikbal uğruna şanlı mücadele verdiğini vurgulayan Gürel, "Karabüklü şehit Barış Efe ve Metin Arslan nezdinde 15 Temmuz demokrasi nöbetinin asil kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, onların aziz emanetlerine ve kahraman gazilerimize hayırlı ömürler temennisiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 15 Temmuz'a ilişkin mesaj yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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