Karabük'te 15 kişi "Gençler Bizim Umudumuz" projesi kapsamında mantar yetiştiriciliği sertifikası aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te 15 kişi "Gençler Bizim Umudumuz" projesi kapsamında mantar yetiştiriciliği sertifikası aldı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te 15 kişi 'Gençler Bizim Umudumuz' projesi kapsamında mantar yetiştiriciliği sertifikası aldı

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan "Gençler Bizim Umudumuz" projesi kapsamında düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursunu bitiren 15 gence sertifikaları törenle verildi.

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan "Gençler Bizim Umudumuz" projesi kapsamında düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursunu bitiren 15 gence sertifikaları törenle verildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), İl Emniyet, İl Tarım ve Orman ile Halk Eğitim müdürlükleri iş birliğiyle gençlerin meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak, suça sürüklenmelerini ve madde bağımlısı olmalarını engellemek ve sosyal statü kazanmalarını sağlamak amacıyla mantar yetiştiriciliği kursu düzenlendi.

Teorik ve uygulamalı eğitimden geçen 15 kursiyer, iş kurma, hibe destekleri ve krediler konusunda bilgilendirildi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, daha sonra sertifika almaya hak kazandı.

"Gençlerimizin altın bileziğe ihtiyaçları var"

Polisevi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün çok güzel projeyle önemli bir sorunu gündeme taşıyıp çözüm ürettiğini söyledi.

Gençlerin "Ne iş olsa yaparım" anlayışından ziyade bir mesleğe yönelmesi ve kendilerini oralarda geliştirmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gürel, "Bu hususta Halk Eğitim Merkezlerimiz ve İŞKUR başta olmak üzere birçok kurum, meslek edindirme kursları açarak, gençlerimizin bir mesleğe yönelmesini sağlamaktalar." dedi.

Gürel, gençlerin özellikle sanayicinin ihtiyaç duyduğu meslek dallarında kendilerini yetiştirmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin altın bileziğe ihtiyaçları var. Tarım, bu bileziklerden birisi. Tarım alanında gayret gösterirseniz, çalışırsanız karşılığını mutlaka göreceksiniz. Toprak, emeğinizin karşılığını bir şekilde size verecektir. Projenin hazırlanarak hayata geçirilmesinde emeği bulunan ve kursu düzenleyen başta İl Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere paydaş tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum, gençlerimize başarılar diliyorum, bahtları açık olsun."

Törende, mantar yetiştiriciliği kursunu tamamlayan 15 kursiyere Vali Gürel ve protokol üyelerince sertifikaları ve hediyeleri verildi.

Vali Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, daha sonra projeye destekleyenlere plaket takdim etti.

Törene, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri ve muhtarlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Antony Blinken Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Burak Deniz Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karabük'te 15 kişi "Gençler Bizim Umudumuz" projesi kapsamında mantar yetiştiriciliği sertifikası aldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:34:30. #1.14#

title