Karabük'te 15 kişi "Gençler Bizim Umudumuz" projesi kapsamında mantar yetiştiriciliği sertifikası aldı

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan "Gençler Bizim Umudumuz" projesi kapsamında düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursunu bitiren 15 gence sertifikaları törenle verildi.

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan "Gençler Bizim Umudumuz" projesi kapsamında düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursunu bitiren 15 gence sertifikaları törenle verildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), İl Emniyet, İl Tarım ve Orman ile Halk Eğitim müdürlükleri iş birliğiyle gençlerin meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak, suça sürüklenmelerini ve madde bağımlısı olmalarını engellemek ve sosyal statü kazanmalarını sağlamak amacıyla mantar yetiştiriciliği kursu düzenlendi.

Teorik ve uygulamalı eğitimden geçen 15 kursiyer, iş kurma, hibe destekleri ve krediler konusunda bilgilendirildi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, daha sonra sertifika almaya hak kazandı.

"Gençlerimizin altın bileziğe ihtiyaçları var"

Polisevi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün çok güzel projeyle önemli bir sorunu gündeme taşıyıp çözüm ürettiğini söyledi.

Gençlerin "Ne iş olsa yaparım" anlayışından ziyade bir mesleğe yönelmesi ve kendilerini oralarda geliştirmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gürel, "Bu hususta Halk Eğitim Merkezlerimiz ve İŞKUR başta olmak üzere birçok kurum, meslek edindirme kursları açarak, gençlerimizin bir mesleğe yönelmesini sağlamaktalar." dedi.

Gürel, gençlerin özellikle sanayicinin ihtiyaç duyduğu meslek dallarında kendilerini yetiştirmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin altın bileziğe ihtiyaçları var. Tarım, bu bileziklerden birisi. Tarım alanında gayret gösterirseniz, çalışırsanız karşılığını mutlaka göreceksiniz. Toprak, emeğinizin karşılığını bir şekilde size verecektir. Projenin hazırlanarak hayata geçirilmesinde emeği bulunan ve kursu düzenleyen başta İl Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere paydaş tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum, gençlerimize başarılar diliyorum, bahtları açık olsun."

Törende, mantar yetiştiriciliği kursunu tamamlayan 15 kursiyere Vali Gürel ve protokol üyelerince sertifikaları ve hediyeleri verildi.

Vali Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, daha sonra projeye destekleyenlere plaket takdim etti.

Törene, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri ve muhtarlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu