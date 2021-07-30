Karabük'te 149 kök kenevir ele geçirildi
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Karabük'te 149 kök kenevir ele geçirildi

Karabük'te 149 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 149 kök kenevir ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 149 kök kenevir ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kök kenevir yetiştirildiğine dair aldığı istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde merkeze bağlı Kadıköy Köyü'nde icra edilen faaliyette 34 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, M.Y. ve N.Y. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde L.D isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 115 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 104 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinin kenevirlerin ele geçirildiği çatı katında kenevir yetiştirmek amacıyla kullanılan güneş enerji panalleri ve havalandırma sistemlerine de el koyduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KARABÜK

Karabük'te 149 kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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