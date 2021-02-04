Karabük'te "14 Şubat" dolayısıyla çiçekçilerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
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Karabük'te "14 Şubat" dolayısıyla çiçekçilerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi

04.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:55
Karabük'te

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek satışı yapan işletmelerin çalışma saatinde düzenleme yapıldı.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek satışı yapan işletmelerin çalışma saatinde düzenleme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Fuat Gürel başkanlığında gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplanıp kararlar aldığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu'nun 1 Aralık 2020'de aldığı kararla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatlerinde sürdürebilmesinin kararlaştırıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunlu???????ğu da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-­24.00 saatleri arasında evlere servis, 13 Şubat Cumartesi ve 14 Şubat ­Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-­24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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