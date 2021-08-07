Karabük'te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı

Karabük'te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün Ödemiş köyündeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, ekiplerin 13 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

KARABÜK'ün Ödemiş köyündeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, ekiplerin 13 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 45 hektar alan zarar gördü.

Karabük'e bağlı Ödemiş köyündeki orman alanında, dün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle dağlık alanda bulunan yeşil örtüyü sardı. Yangının büyümesi üzerine Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Bolu'dan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye takviye olarak geldi. Firmalara ait tanker ve iş makineleri ile halk da söndürme çalışmalarına destek verdi. Gece kontrol altına alınan yangın, bugün saat 03.00 sıralarında tamamen söndürüldü. Alevlerin sardığı 45 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle alev alabilecek alanlara müdahale etmek için bölgede tedbir amaçlı bekleyişlerini sürdürüyor.

Karabük'te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı
Karabük'te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı
Karabük'te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı
Karabük'te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı
Karabük'te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı
Karabük'te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu.'
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu."
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor.'
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Sibel Can Seda Sayan Cem Yılmaz Gülben Ergen
Spor Muslera Metin Oktay Caner Erkin Rıza Kayaalp Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 13:52:32. #1.14#

title