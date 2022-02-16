Karabük'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 72'si asılsız

KARABÜK (AA) - Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi'ne son bir yıl içinde gelen 303 bin 79 çağrının yüzde 72'si "asılsız" çağrı olarak kayıtlara geçti.

Vali Fuat Gürel, Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Gürel, merkezin 10 Şubat 2021'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla hizmete alındığını hatırlattı.

Acil yardım çağrıları için kullanılan itfaiye, jandarma, polis, sağlık, orman yangın, sahil güvenlik ve AFAD'ın 112 altında toplandığını aktaran Gürel, "112 Acil Çağrı Merkezi birinci yılını doldurdu. Bu zaman zarfı içinde 303 bin 79 çağrı geldi. Bu çağrıların yüzde 72'si asılsız. Vatandaşlarımızdan ricamız asılsız çağrıda bulunmamaları. Görevlileri meşgul ettiklerinde o anda başka bir vatandaşın acil çağrıya ihtiyacı olduğunu unutmasınlar." ifadelerini kullandı.

Gürel, merkez çalışanlarını kutlayarak özverili çalışmaları için teşekkür etti.