Karabük'te 111 köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Karabük'te 111 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük'te 111 köy yolu ulaşıma açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışması devam derken, 111 köy yolu ulaşıma açıldı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışması devam derken, 111 köy yolu ulaşıma açıldı.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından 14 greyder, 5 beko-loder ve 6 pikapla yapılan çalışmalarla 972 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, merkezde 10, Eflani ilçesinde 40, Eskipazar ilçesinde 11, Ovacık ilçesinde 18, Safranbolu ilçesinde 15 ve Yenice ilçesinde 17 olmak üzere 111 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Kapalı olan 113 köy yolunun da yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

(Rıdvan Bostancı-İHA)

Karabük'te 111 köy yolu ulaşıma açıldı

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