Karabük'te 11 ayda 1080 konut satıldı

KARABÜK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te 2021 yılının Kasım ayında 435 konut satışı yapıldı. Kent genelinde 11 ayda ise toplam 3 bin 132 konut satışı gerçekleşti.

TÜİK tarafından 2021 yılı Kasım ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te Kasım ayında 435 konut satıldı. Kasım ayında satılan 435 konuttan 72'si ilk satış, 363'üi ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirilirken, 11 aydaki konut satışı ise 3 bin 132 olarak kayıtlara geçti. 11 aylık verilerde satışı yapılan 3 bin 132 konuttan 491'i ilk satış, 2 bin 641'i ise ikinci el satışı olarak gerçekleşti.

Geçen yıl aynı dönemde ise Karabük'te Kasım ayında 99'u ilk satış, 216'sı ise ikinci el satış olmak üzere 315 konut satışı yapılırken, 11 aylık dönemde ise 1236'sı ilk satış, 3 bin 146'sı ise ikinci el satış olmak üzere toplam 4 bin 352 konut satışı yapılmıştı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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