Karabük'te 107 kişi yurda yerleştirildi
ÇEK Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye getirilen 107 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük'teki öğrenci yurduna yerleştirildi.
22.04.2020 03:49 | Son Güncelleme: 22.04.2020 03:50
ÇEK Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye getirilen 107 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük'teki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Çek Cumhuriyeti'nde bulunan 107 Türk vatandaşı uçakla Ankara'ya getirildi. Buradaki kontrollerin ardından 5 otobüsle Karabük'e getirilen 107 kişi Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 107 Türk vatandaşı, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Kaynak: DHA