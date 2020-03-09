Karabük'te 100 kilometrelik "fırtına" uyarısı
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Karabük Valiliği, Karabük, Güncel

Karabük'te 100 kilometrelik "fırtına" uyarısı

Karabük Valiliği, kent için 100 kilometreyi bulacak olan fırtına noktasında uyarıda bulundu.

09.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:22
Karabük'te 100 kilometrelik

Karabük Valiliği, kent için 100 kilometreyi bulacak olan fırtına noktasında uyarıda bulundu.


Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yarın gece saatlerinden itibaren güney yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 Km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 Km/saat) beklendiği belirtildi.


Açıklamada, "Oluşabilecek fırtınadan dolayı ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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