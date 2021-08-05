KARABÜK'TE 10 DÖNÜM ORMAN YANDI
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KARABÜK'TE 10 DÖNÜM ORMAN YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

KARABÜK'te çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Akşam saatlerinde, Karabük merkeze bağlı Ödemiş köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar görürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.

KARABÜK'TE 10 DÖNÜM ORMAN YANDI
KARABÜK'TE 10 DÖNÜM ORMAN YANDI
KARABÜK'TE 10 DÖNÜM ORMAN YANDI
KARABÜK'TE 10 DÖNÜM ORMAN YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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