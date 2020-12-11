Karabük'te 10,5 litre sahte içki ele geçirildi
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Karabük'te 10,5 litre sahte içki ele geçirildi

11.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:58
Karabük'te 10,5 litre sahte içki ele geçirildi

Karabük'te bir evde 10,5 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te bir evde 10,5 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ürettiği belirlenen S.B'ye ait, kent merkezindeki eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, çeşitli ebatlardaki şişelerde 10,5 litre sahte içki ve kurusıkı silah ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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