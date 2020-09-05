KARABÜK Tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu Tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurduKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, V.A. sokak ortasında tartıştığı M.G.?yi tabanca ile ateş ederek vurdu.

Tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, V.A. sokak ortasında tartıştığı M.G.?yi tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan M.G. tedavi altına alındı.

Olay saat 00.30 sıralarında Barış Mahallesi Arpacı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan M.G ile V.A. sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.A. tabanca ile M.G.?ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan M.G.?ye ilk müdahalede bulunarak Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. V.A. polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. M.G.?nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA