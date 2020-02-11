Karabük sokakta kayak yaptı
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Karabük sokakta kayak yaptı

Sokakta kayak yaptıKARABÜK'te, Niyazi Kıvanç karla kaplı sanayi sitesinin sokaklarında kayak yaptı.

11.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:36
Karabük sokakta kayak yaptı

Sokakta kayak yaptı

'te, Niyazi Kıvanç karla kaplı sanayi sitesinin sokaklarında kayak yaptı.

Karabük'te kar yağışı etkili olurken, Bağ-Essan sanayi sitesinde çalışan Niyazi Kıvanç kar yağışının keyfini kayak yaparak çıkardı. Niyazi Kıvanç karla kaplı sokaklarda kayak yaparken, arkadaşının sürdüğü bisiklete bağlı ipe tutunarak da kayak yaptı. Niyazi Kıvanç'ın kayak yaptığı anları arkadaşları cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: DHA

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: Karabük sokakta kayak yaptı
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