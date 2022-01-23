Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odasında genel kurul yapıldı

KARABÜK (AA) - Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odasının 41'inci genel kurulunda Seyit Ahmet Karabacak başkanlığa seçildi.

Karabük Belediyesi nikah ve konferans salonunda yapılan genel kurulda, Karabacak, Mithat Namal ve Musa Akbaş başkanlığa aday oldu.

Seçimlerde 345 oy alan Karabacak, başkan seçildi. Diğer adaylardan Namal 190, Akbaş ise 20 oy aldı.