Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odasında genel kurul yapıldı - Haberler
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Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odasında genel kurul yapıldı

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odasında genel kurul yapıldı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odasının 41'inci genel kurulunda Seyit Ahmet Karabacak başkanlığa seçildi.

KARABÜK (AA) - Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odasının 41'inci genel kurulunda Seyit Ahmet Karabacak başkanlığa seçildi.

Karabük Belediyesi nikah ve konferans salonunda yapılan genel kurulda, Karabacak, Mithat Namal ve Musa Akbaş başkanlığa aday oldu.

Seçimlerde 345 oy alan Karabacak, başkan seçildi. Diğer adaylardan Namal 190, Akbaş ise 20 oy aldı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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