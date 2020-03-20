Karabük SMMM'den destek açıklaması Karabük Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Atakan İrken, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan destek paketinin camianın taleplerini karşılamadığını bildirdi.

Karabük Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Atakan İrken, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan destek paketinin camianın taleplerini karşılamadığını bildirdi.

İrken, ülkenin gündeminde olan Kovid-19 virüsü nedeniyle yaşanan olağanüstü süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın açıklamasında vatandaşların 3 hafta evde kalmasının önerildiğini belirtti. Türkiye'de yaklaşık 60 bin SMMM ofisi ve 300 bin ofis çalışanın bulunduğunu ifade eden İrken, "Camiamız müşterilerine ulaşmak, ofislerine gelebilmek için toplu taşıma araçlarını kullanmaları, nerede, nasıl ve hangi ortamda düzenlendiği belli olmayan binlerce evrağın toplanması, tasnif edilmesi, bunların da ofis ortamında kayıt zorunluluğu meslek mensupları ve çalışanları için büyük tehdit oluşturmaktadır. Beyanname ve bildirimlerin elektronik gönderilmesi tüm bu işlemlerin sonucunda yapılmaktadır. Bu durum meslek mensupları ve çalışanlarımızın aldığı riskleri ortadan kaldırmaz. Sektörel bazda yapılan ertelemeler meslek mensuplarımızın ve çalışanlarımızın ofislerinde kalması demektir" dedi.

Tüm sektörlerde 2020 şubat, mart, nisan dönemi tüm beyanname, bildirge ve bildirimler ile e-defter gönderimlerinin ileri bir tarihe uzatılmasını istediklerini vurgulayan İrken, "Muhtasar-SGK birleşmesi uygulamasının yeni yıla ertelenmesini, GEKAP bildirimlerinin yeni yıla ertelenmesini, kısa çalışma ödeneği şartlarının tüm meslek mensupları ve işvernlerin yararlanacağı şekilde düzenlenmesi, başvuru ve faydalanma prosedürünün kolaylaştırılmasını, esnaf ve tüccarların ekonomik anlamda zor durumda olması meslek mensuplarının da zor durumda olmasına sebep olacağından esnaf, tüccar ve meslek mensuplarımızın her türlü kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini, öncelikle sicil affını getirilerek esnaf,tüccar ve meslek mensuplarına talepleri halinde kredi desteği verilmesini, tüm vergi, SGK incelemeleri ve yargı konusu olan işlemlerde zaman aşımı süresinin 3 ay uzatılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA