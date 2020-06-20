KARABÜK Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttular Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttularKARABÜK'te, Liselere Giriş Sistemi kapsamında çocuklarını sınav merkezlerine getiren veliler, sınav heyecanına kapılıp sosyal mesafeyi unuttu.

Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttular

KARABÜK'te, Liselere Giriş Sistemi kapsamında çocuklarını sınav merkezlerine getiren veliler, sınav heyecanına kapılıp sosyal mesafeyi unuttu. Öğretmenler, okul dışına çıkarak velileri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.

Karabük'te veliler, LGS'ye girecek çocuklarıyla birlikte erken saatte sınavın yapılacağı okullara geldi. Sınav öncesi öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak okul girişinde el dezenfektanlarını kullandıktan sonra yeni maske verilerek tek tek salonlara alındı. Okul bahçesine alınmayan veliler ise sınav heyecanından sosyal mesafeyi unuttu. Okul önünde güvenliği sağlayan polisler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erdal Üngören, velileri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Veliler tüm uyarılara rağmen okul önünde bahçe duvarına yan yana oturarak çocuklarının sınavdan çıkmasına bekledi.

Kaynak: DHA