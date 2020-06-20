KARABÜK Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KARABÜK Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttular

Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttularKARABÜK'te, Liselere Giriş Sistemi kapsamında çocuklarını sınav merkezlerine getiren veliler, sınav heyecanına kapılıp sosyal mesafeyi unuttu.

20.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:35

Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttular

KARABÜK'te, Liselere Giriş Sistemi kapsamında çocuklarını sınav merkezlerine getiren veliler, sınav heyecanına kapılıp sosyal mesafeyi unuttu. Öğretmenler, okul dışına çıkarak velileri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.

Karabük'te veliler, LGS'ye girecek çocuklarıyla birlikte erken saatte sınavın yapılacağı okullara geldi. Sınav öncesi öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak okul girişinde el dezenfektanlarını kullandıktan sonra yeni maske verilerek tek tek salonlara alındı. Okul bahçesine alınmayan veliler ise sınav heyecanından sosyal mesafeyi unuttu. Okul önünde güvenliği sağlayan polisler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erdal Üngören, velileri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Veliler tüm uyarılara rağmen okul önünde bahçe duvarına yan yana oturarak çocuklarının sınavdan çıkmasına bekledi.

KARABÜK Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttular

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi Haber
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı Haber
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
Cuma namazı esnasında sağanak yağınca vatandaş, kafasına naylon geçirerek önlem aldı
Cuma namazı esnasında sağanak yağınca vatandaş, kafasına naylon geçirerek önlem aldı
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
Yayla evine giren 'dev örümcek' evde yaşayanları korkuttu
Yayla evine giren "dev örümcek" evde yaşayanları korkuttu
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Emre Kınay Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz
Spor Serdar Aziz Semih Özsoy Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Lgs Türk Galatasaray
Şu an buradasınız: KARABÜK Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 13:11:56. #1.15#
title