KARABÜK Şehit ailesini ağlatan harita

Şehit ailesini ağlatan harita

ŞIRNAK'ta 1994 yılında PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan Özel Harekat polisi Nazif Topsakal'ın ismi polis merkezine verildi. Şehidin anne ve babası oğullarının resmini Türkiye haritası ve Türk bayrağıyla birlikte görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis Lojmanlarına PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 4 askerden biri olan Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal'ın ismi, 3 Nisan Polis Merkezi'ne verildi. Polis Merkezi'nin önünde düzenlenen törende konuşan Vali Fuat Gürel, Terörle mücadelede ön planda yer alan arkadaşımız çok genç yaşta aramızdan ayrılmış. Ancak ismi yaşıyor. İnşallah bu Polis Merkezi'ne ismi verilmesiyle de ilelebet yaşayacaktır. Binaları süsleyen bu isimler olacak. Çünkü gelecek nesilleri yetiştirirken şehitlik ve gazilik mertebesinin ne manaya geldiğini çocuklarımıza, gençlerimize bir şekilde öğretmemiz gerekir. Onların şu binaların önünden geçerken şehit ve gazi ismini görmesi muhakkak akıllarına kazınacaktır ve bu şekilde, bu şuurla da yetişmiş olacaklardır. dedi. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan duanın ardından Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi'nin açılışı yapıldı. Emine Topsakal(85) ve Süleyman Topsakal(86), Polis Merkezi'ne girdiklerinde Türkiye haritası ve Türk bayrağı içinde olan oğullarının resmi görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tören, Polis Merkezi'nin önünde hatıra resmi çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA