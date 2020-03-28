Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde koronavirüs sakinliği
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Karabük, Güncel

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde koronavirüs sakinliği

Karabük Valiliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla saat 17.00'den sonra şehirlerarası otobüs seferlerinin durdurulması kararı doğrultusunda, Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetleme yapıldı.

28.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:14
Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde koronavirüs sakinliği

Karabük Valiliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla saat 17.00'den sonra şehirlerarası otobüs seferlerinin durdurulması kararı doğrultusunda, Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetleme yapıldı.

Valilik kararı sonrası otogara gelen yolculardan Seyahat İzin Kurulu tarafından verilen "Şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" istendi.

Otogara gelen yolcular da konuyla ilgili girişimlerde bulunup izin belgesi almaya çalıştı.

Kimi yolcular da bahsedilen mücbir sebeplere sahip olamadıkları için memleketlerine gidememenin üzüntüsünü yaşadı.

Yolculardan Zikri Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, önce biletini, daha sonra da seyahat izin belgesini aldığını söyledi.

Geçici görevlendirme yazısı olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirten Akgün, "Bazı sıkıntı yaşayanları valiliğe gönderdiler. İkametgah gibi bazı belgeler istiyorlar." dedi.

Konya'ya gitmek isteyen yolculardan Abdülgani Akbadi de izin belgesi alırken herhangi bir sorun yaşamadığını dile getirerek, "İkametim Konya. Sadece ek izin aldım. Önce bilet aldım, sonra da izin belgesini aldım." diye konuştu.

İstanbul'a giden yolculardan Abdülkadir Güdücü de Karabük'e bir haftalığına geldiğini anlattı.

İzin belgesi alırken herhangi bir zorluk yaşamadığını vurgulayan Güdücü, "Prosedür neyse uygulanması gerekiyor. Görevli ikametgah ve kimlik bilgilerimizi aldı. Ne zaman seyahat edeceğimize dair bazı bilgiler aldı. Daha sonra ise bize evrakı verdi." ifadesini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri

Karabük'te Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler de alındı.

İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında Valilik Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurulda alınan kararlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Saat 17.00 itibarıyla şehirlerarası otobüsler ile seyahat etmenin durdurulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci dereceden yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.

İller arasında seyahat edilmesi zorunlu vatandaşlar, (Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanlar) valiliğimizce otogarda oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi düzenlenecektir."

Kaynak: AA

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