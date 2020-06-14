KARABÜK Safranbolu'da tamirhanelerde yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KARABÜK Safranbolu'da tamirhanelerde yandı

Safranbolu'da tamirhanelerde yandı SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) ? KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde otomobil tamir atölyesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki işyerine sıçradı.

14.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:24

Safranbolu'da tamirhanelerde yandı SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) ? KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde otomobil tamir atölyesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki işyerine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iki iş yerinde de hasar meydana geldi. Gece saatlerinde Safranbolu sanayi sitesinde Ali Çelik'e, ait oto tamir atölyesinin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanındaki Mertcan Akgül'e ait iş yerine de sıçradı.Yangın esnasında tamirhane de bulunan araçlar polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılırken, yanan dükkanların çatı katında bulunan kuş ve kedileri çıkartmak için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken iki dükkanda da hasar meydana geldi. Yangında çatı katında bulunan kedi ve kuşlar telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK Safranbolu'da tamirhanelerde yandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi Haber
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal faz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal faz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emre Kınay Fatma Girik Kemal Sunal Demet Evgar
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Türk Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: KARABÜK Safranbolu'da tamirhanelerde yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 09:24:38. #1.15#
title