KARABÜK Safranbolu'da tamirhanelerde yandı Safranbolu'da tamirhanelerde yandı SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) ? KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde otomobil tamir atölyesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki işyerine sıçradı.

Safranbolu'da tamirhanelerde yandı SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) ? KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde otomobil tamir atölyesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki işyerine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iki iş yerinde de hasar meydana geldi. Gece saatlerinde Safranbolu sanayi sitesinde Ali Çelik'e, ait oto tamir atölyesinin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanındaki Mertcan Akgül'e ait iş yerine de sıçradı.Yangın esnasında tamirhane de bulunan araçlar polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılırken, yanan dükkanların çatı katında bulunan kuş ve kedileri çıkartmak için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken iki dükkanda da hasar meydana geldi. Yangında çatı katında bulunan kedi ve kuşlar telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA