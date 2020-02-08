Karabük safranbolu'da kar güzelliği
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Karabük safranbolu'da kar güzelliği

Safranbolu'da kar güzelliğiKARABÜK'ün, Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu ilçesinde kar yağışı kente ayrı bir güzellik kattı.

08.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:33
Karabük safranbolu'da kar güzelliği

'da kar güzelliği

KARABÜK'ün, Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu ilçesinde kar yağışı kente ayrı bir güzellik kattı. Tarihi konaklar ve yapılar karla kaplandı.

Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu'da kar yağışı etkili oldu. Safranbolu'da tarihi konaklar, camiler ve yapılar karla kaplandı. Hafta sonu tatili için Safranbolu'ya gelenler kar yağışı altında tarihi ilçenin sokaklarında gezerek, ilçenin güzelliklerini fotoğrafladı.

Kaynak: DHA

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: Karabük safranbolu'da kar güzelliği
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